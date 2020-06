„Pe aripile vântului”, locul întâi în topul vânzărilor Amazon după ce platforma HBO Max l-a retras temporar

Lungmetrajul „Pe aripile vântului/ Gone With the Wind” s-a clasat pe primul loc în topul Amazon al celor mai bine vândute filme şi programe de televiziune, la o zi după ce platforma HBO Max a WarnerMedia a retras temporar filmul din cauza „descrierilor rasiste”, informează Variety.

