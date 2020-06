Gabriela Firea consideră oportună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului

22:20

Muzeul Naţional de Artă Contemporană a deschis, miercuri, noul sezon expoziţional, festivitate la care vicepremierul Raluca Turcan a subliniat că România are 'un viitor frumos în materie de creaţie artistică' şi s-a angajat să sprijine şi pe viitor arta contemporană. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"În România există un viitor bun, frumos, există perspectivă în materie de creaţie artistică şi nu pot decât să vă asigur de implicarea mea şi a domnului ministru al Culturii şi al Guvernului. (...) Aş dori să luaţi prezenţa noastră aici ca pe un angajament de a vă fi aproape şi a fi aproape, prin intermediul dumneavoastră, de artiştii contemporani, să integrăm partea artistică contemporană în contextul internaţional şi să ne punem în valoare prin creaţia artistică. Mi s-ar părea minunat ca România să reuşească să se impună prin creaţia artistică, prin lucruri pozitive, frumoase, create de oameni, care pun în felul lor frumos şi bun la dezvoltarea societăţii noastre", a spus Turcan la deschiderea noului sezon expoziţional al Muzeului Naţional de Artă Contemporană. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOVicepremierul a apreciat vernisajul drept "un eveniment inedit, cu o expoziţie inedită, cu artişti de excepţie, dar şi într-o perioadă inedită" şi a amintit că Guvernul a început dezbateri cu reprezentanţi ai mediului cultural, astfel încât această ramură, profund lovită de criza economică, să găsească sprijin în actualul Executiv. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"Şi aici, în Muzeul Naţional de Artă Contemporană, pentru prima dată din 2007, Guvernul, prin Ministerul Culturii, a pus la dispoziţie o sumă de bani pentru a achiziţiona artă contemporană şi a-i ajuta în felul acesta, în viaţă, pe artiştii contemporani, ceea ce mi se pare un lucru care reprezintă şi frumos, un sprijin, dar şi o provocare pentru viitor să continuăm cu astfel de măsuri. Aşadar, vă rog să vizitaţi Muzeul de Artă Contemporană, să ignoraţi sau să faceţi faţă condiţiilor de acces, care sunt mai dificile, pentru că este clădirea Palatului Parlamentului, şi o să încercăm să vă sprijinim ca accesul să fie mai uşor pentru vizitatori şi să aveţi o viaţă lungă, frumoasă împreună cu artiştii pe care îi găzduiţi în acest muzeu", a încheiat Raluca Turcan. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOMinistrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a atras atenţia că un acces mai facil în sediul MNAC depinde de conducerea Camerei Deputaţilor. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"Poate doamna vicepremier trebuia să fie un pic mai clară, să spunem lucrurilor pe nume. Administratorul acestei clădiri este Camera Deputaţilor. Preşedinţia Camerei Deputaţilor este deţinută de PSD, după cum bine ştiţi. Ţine exclusiv de voinţa preşedintelui Camerei Deputaţilor, indiferent cum se numeşte, pentru a se rezolva această cale de acces. Credeţi-mă că, la ce buget are Camera Deputaţilor, nu ar fi nicio cheltuială foarte mare, dar ar fi o mare realizare pentru tot publicul iubitor de artă contemporană. Vă garantez că în momentul în care Partidul Naţional Liberal va deţine preşedinţia Camerei Deputaţilor, indiferent prin cine o va deţine, se va rezolva această problemă", a spus Gheorghiu. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOEl a reamintit alocarea de fonduri pentru achiziţia de artă contemporană, menţionând că "statul român este corijent la acest capitol". Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"Artiştii plastici din România n-o duc bine, chiar aş spune că o duc foarte prost faţă de ceea ce se întâmplă în Vest şi ştiu că era sătul atât mediul artistic din zona contemporană, cât şi domnul manager de vorbe frumoase de la toate guvernele. Aşa că noi am trecut la fapte, am virat 2 milioane de lei. Nu e o sumă foarte mare, dar e un început foarte bun, aproximativ 400.000 de euro, am virat aceşti bani din fondul ministerului în contul MNAC, pentru a se achiziţiona artă contemporană de la artişti în viaţă, de la artişti români. Pentru că trebuie să-i mai preţuim şi cât trăiesc, nu să-i preaslăvim după ce mor, pentru ca artiştii plastici să ştie că munca lor este preţuită, să şi-o vadă fructificată, pentru a dori să creeze în continuare (...). Este un început şi vreau să vă garantez că voi fi un avocat al continuităţii acestui proiect, în sensul în care statul să devină în mod constant un factor care achiziţionează artă contemporană cel puţin o dată pe an", a spus ministrul. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOBogdan Gheorghiu a adăugat că iniţiativa Ministerului Culturii a fost urmată de "Reşiţa, Arad şi de încă o instituţie din zona privată". Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO"E foarte important să angrenăm autorităţile locale, pentru a veni şi dânşii cu un sprijin consistent în această campanie de achiziţie de artă contemporană, pentru că nu se poate să se întâmple ceva care să influenţeze societatea românească la nivel naţional dacă circuitul este doar de la Ministerul Culturii până la Muzeul Naţional de Artă Contemporană. Trebuie să întindem pe tot cuprinsul ţării această campanie", a încheiat ministrul Culturii. Muzeul Naţional de Artă Contemporană s-a redeschis miercuri, în cadrul unui eveniment special, un nou sezon expoziţional fiind propus publicului.