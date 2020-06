Vitaminele care ne fac mai mult rău decât bine. Evitați-le dacă doriți să vă mențineți sănătatea!

00:40

Calendar ortodox 11 iunie. Sfantul Luca al Crimeei s-a nascut in data de 27 aprilie 1877 si a trecut la cele vesnice in ziua de 11 iunie 1961. Sfintele sale Moaste, izvoratoare de bun miros si tamaduitoare, se afla in orasul Sinferopol, din Crimeea.