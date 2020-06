Carl Lewis, omul care a dominat atletismul ca nimeni altul

18:10

Artista Alexandra Stan iubește din nou! După un trecut tumultuous, cu iubiți care au agresat-o fizic și care i-au făcut doar rau, blondina arată că este din nou fericită. Alexandra Stan a luat viața de la zero alături de un roman misterios. Se pare că artista este plecată în vacanță, la munte, în România. CITEȘTE […] The post Soarele a răsărit pe strada Alexandrei Stan. Vedeta iubește din nou! A plecat în vacanță cu iubitul appeared first on Cancan.ro.