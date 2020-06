De ce a murit Costin Mărculescu. Azi se face necropsia

19:00

Un caz tragic a avut loc în Craiova. O tânără de numai 18 ani a fost găsită, astăzi, spânzurată în apartamentul unde locuia împreună cu mama sa. Din primele informații se pare că fata se lupta de ceva timp cu o depresie cruntă, care a reușit, din păcate, să o învingă până la urmă. Trupul […]