Costin Mărculescu și Cristina Țopescu, moarte trasă la indigo. Tragedia i-a lovit în același mod

Așteptarea microbiștilor din România a luat sfârșit! Liga 1 se va relua pe data de 12 iunie, cu meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani (ora 20:00), din etapa a treia a play-off-ului. Fortuna vine în întâmpinarea pariorilor din România, cu statistici inedite și cifre care fac „radiografia" sezonului. Tot pe efortuna.ro poți paria LIVE pe […]