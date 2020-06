Costin Mărculescu a murit! Anunțul făcut de Poliție înainte de autopsie

21:40

Epidemia de coronavirus a făcut ravagii în întreaga lume, deși modul de apariție a virusului ucigași nu a fost încă stabilit cu exactitate, unii oameni de ştiinţă susţin că pangolinul a fost gazda intermediară pentru noul coronavirus. Virusul COVID-19 a fost descoperit pentru prima dată în oraşul Wuhan, din centrul Chinei, în luna decembrie. În […]