Mesajul cutremurător trimis de Laurette, după moartea lui Costin Mărculescu: ”Am luat nota 10 de la tine …”

Costin Mărculescu a fost găsit mort, în cadă, în stare de putrefacție, în noaptea de miercuri spre joi. Există și un scenariu horror, varianta sinuciderii. Asta pentru că, în urmă cu mai mulți ani, declara, la o televiziune, că ar fi în pragul sinuciderii.