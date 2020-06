Imagini înfiorătoare! Ce a apărut la ușa lui Costin Mărculescu astăzi

09:00

Costin Mărculescu s-a stins din viață în noaptea de miercuri spre joi, fiind găsit fără suflare în apartamentul său din Capitală. Moartea actorului ar fi survenit în urmă cu 4-5 zile, iar cadavrul se afla deja în stare de putrefacție, în momentul în care oamenii legii au putut intra în casa acestuia. Costin Mărculescu urma […] The post Ultimele dorințe ale lui Costin Mărculescu. Actorul nu a mai apucat să-și ducă planurile la bun sfârșit appeared first on Cancan.ro.