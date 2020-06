Ucraina taie dobânzile la minim istoric şi bate palma cu FMI pentru un împrumut de 5 miliarde de dolari

15:50

La 11 ani de la deschidere, retailerul FashionUP! a ajuns la un portofoliu de 500.000 de clienţi şi peste 150 de parteneri. „În ultima perioadă în care s-au produs multe schimbări pe zona de e-commerce din România am făcut paşi importanţi pentru susţinerea mediului de afaceri şi am creat beneficii suplimentare pentru comercianţii care doresc să-şi crească vânzările. Am reuşit să facilităm accesul la platforma FashionUP! şi am oferit avantaje noi în MarketUP obţinând o creştere de peste trei ori...