Ciolacu: Eu am provocat discuţia cu Raed Arafat; nu a fost mandatat de către Guvern

Directorul general al IRUM Reghin, Mircea Oltean, a anunţat că primul tractor românesc, conceput şi construit de inginerii societăţii, a cărui producţie de serie a demarat în urmă cu an, a început să fie promovat pe piaţa externă, Ungaria fiind prima ţară în care produsul este astfel prezentat."Am avut succes cu acest tractor, ne bucurăm că am reuşit să intrăm bine pe piaţă. Sigur că mulţi dintre clienţii noştri, poate că fiind un produs românesc, au rămas din patriotism alături de noi, dar acesta are performanţe. Performanţele lui sunt de aşa natură încât poate fi aşezat lângă orice produs similar de la nivel mondial (...) După ce am reuşit să vindem mai multe unităţi ne-am dat seama că produsul este unul viabil, este în parametri şi de săptămâna trecută am început promovarea lui pe piaţa din Ungaria, mai ales că noi avem acolo toată infrastructura - un sediu propriu, angajaţi proprii şi sperăm să avem un succes şi în Ungaria", a declarat, pentru AGERPRES, Mircea Oltean.Compania din Reghin, potrivit directorului general, nu a întrerupt activitatea pe perioada stării de urgenţă şi a luat măsuri de protecţie pentru prevenirea îmbolnăvirii angajaţilor, astfel încât aici producţia şi cercetarea au funcţionat în permanenţă."Nu am întrerupt activitatea, am lucrat parţial pe anumite zone, în funcţie de solicitări, priorităţi, piese de schimb, am reuşit să inventăm un nou sistem de lucru. Nu am întrerupt activitatea. Am luat măsuri de protecţie, nu am avut cazuri de îmbolnăviri", a mai spus Mircea Oltean, care a precizat că IRUM a avut o activitate intensă, iar în această lună va livra două utilaje forestiere, în Bulgaria şi în Slovacia.IRUM Reghin a început anul trecut producţia de serie a primului tractor românesc, TAGRO, care a fost conceput şi construit de inginerii societăţii şi a fost lansat în toamna anului 2018 la INDAGRA.Tractorul agricol românesc a fost conceput în primul centru de cercetare-dezvoltare pentru utilaje agricole şi forestiere din România iFOR, cel mai performant din Estul Europei, inaugurat în septembrie 2015 la IRUM, în urma unei investiţii de aproape 12 milioane de lei.Compania reghineană este recunoscută în special ca producător de tractoare şi utilaje forestiere, însă după începerea producţiei de tractoare TAG sub licenţă Belarus, în urmă cu peste 10 ani, IRUM a fost percepută şi ca producător de utilaje agricole, iar din acest motiv, în anul 2018, a fost lansat şi primul tractor agricol românesc.IRUM a fost fondată în 1953 şi a devenit o societate cu capital privat exclusiv românesc, în anul 1999, când societatea Maviprod a preluat-o şi a menţinut obiectul principal de activitate prin fabricarea de maşini şi utilaje dedicate industriei forestiere. AGERPRES / (A - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)