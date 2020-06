Unele magazine din mall-uri vor rămâne închise ca formă de protest în urma chiriilor cerute pe perioada stării de urgență

17:10

Horoscop. Pe data de 5 mai 2020 a avut loc unul din cele mai importante tranzite ale anului: Nodurile Lunare au schimbat zodiile in care se afla. Nodul Nord s-a mutat in Gemeni iar Nodul Sud in Sagetator. Aceasta miscare da nastere noii teme astrologice a acestui an ce va marca a doua sa parte.