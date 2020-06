Costin Mărculescu a fost ignorat de prieteni? „Ai invitat peste 200, am fost doar șase”

11:50

Apar informații șocante legate de moartea lui Costin Mărculescu. Se pare că regretatul actor nu s-a gândit numai o dată la moarte, căci una dintre marile sale dorințe a fost aceea ca slujba lui funerară să fie organizată de Mara Bănică, buna lui prietenă și de Pepe. Costin Mărculescu s-a stins din viață cu numai […]