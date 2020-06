Futbol Fiesta cu 5 pariuri „suculente” în weekend: pariuri la minut și cote originale, pentru jucătorii adevărați

12:20

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a anunțat astăzi că nu ia în calcul accesul suporterilor pe stadioane nici la reluarea Ligii 1 care va avea loc în acest weekend dar nici în perioada imediat următoare. Cu toate că șefii fotbalului românesc i-au dat premierului României exemplul Serbiei unde aseară s-a jucat Partizan Belgrad- Steaua Roșie Belgrad […] The post Vești proaste pentru microbiști » Ludovic Orban e radical: „Nu se poate vorbi de revenirea fanilor pe stadioane!” appeared first on Cancan.ro.