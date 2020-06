ASF: Măsurile dispuse la Euroins au fost decise prin încadrarea faptelor, conform dispoziţiilor legale

17:50

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, joi, că nu ar fi mulţumit cu un rezultat de egalitate în partida cu FC Botoşani, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I, prima de la declanşarea pandemiei de coronavirus."Este un meci foarte greu pentru că revenim după o pauză lungă. Iar când se reia campionatul pot să apară surprize negative şi pozitive. Dar nu ştim acum pentru că nu avem puncte de reper în afară de faptul că ne-am antrenat şi sper că am făcut-o foarte bine. Din punct de vedere fizic sunt sigur că băieţii vor sta bine pe teren, sperăm să stea la fel şi din punct de vedere tehnico-tactic, dar vom vedea. Botoşani e o echipă foarte bună, care cred că a fost surpriza de până acum după ce a ajuns pentru prima oară în play-off. Nu m-ar mulţumi un rezultat de egalitate mâine pentru că jucăm acasă şi trebuie să luăm toate cele trei puncte. Normal, pentru Marius Croitoru (n.r. - antrenorul formaţiei FC Botoşani) şi o remiză ar fi bună, dar pentru noi ar fi bine să câştigăm", a afirmat tehnicianul italian, conform paginii oficiale de Facebook a clubului."Nu avem multe informaţii despre adversari, nu ştim cum s-au pregătit şi ce au făcut. Dar trebuie să fim conştienţi că vor veni cu tupeu aici, au un antrenor care cunoaşte fotbalul şi nu ne va fi uşor. Dar sunt sigur că putem face un meci foarte bun. Eu unde am fost am implementat un stil de joc care nu depinde de adversar. Mi-a plăcut mereu ca echipa mea să ştie ce are de făcut pe teren. Deci eu nu mă gândesc 100% la echipa adversă. În acest moment pe mine mă interesează şi rezultatele, şi să jucăm un fotbal plăcut. Mai ales că aici, în Craiova, suporterii sunt obişnuiţi să vadă o echipă care joacă frumos şi ofensiv. În acest moment, dacă ar fi să aleg, aş alege rezultatul. Dar o să vedem pentru că trebuie reglate nişte lucruri cu băieţii. Nu va fi uşor, dar e foarte important să câştigăm aceste trei puncte", a adăugat el.Instalat în funcţie după întreruperea campionatului ca urmare a pandemiei de COVID-19, Bergodi şi-ar fi dorit mai mult timp pentru pregătire înaintea meciului său de debut pe banca Universităţii Craiova."Normal am mai fi avut nevoie de timp de pregătire. Eu am venit târziu, am stat şi în carantină. M-am uitat însă la meciurile echipei, însă nu e uşor pentru un antrenor să facă un lucru extrem de pozitiv când nu are mult timp la dispoziţie. Aşa că măcar o săptămână în plus ar fi fost bună pentru noi. Suntem pregătiţi, dar e nevoie de 1-2 meciuri. Am fi nebuni să credem că suntem deja 100% pregătiţi. Ar fi super să câştigăm primele două partide, dar eu acum mă gândesc doar la acest meci cu Botoşani. Când vine un antrenor nou e foarte greu la început. Eu am urmărit toate meciurile de până acum, am discutat şi cu băieţii, să sperăm că ne adaptăm imediat unii cu ceilalţi şi vom face o treabă bună", a precizat antrenorul italian.El regretă faptul că Universitatea Craiova nu va putea beneficia de aportul suporterilor săi în acest final de sezon. "Nu ştiu care ar fi avantajele Universităţii în lupta pentru titlu. Un avantaj ar fi fost clar publicul nostru, pentru că ne-ar fi împins din spate, dar din păcate, din cauza acestui virus, nu putem avea suporteri în tribune. Nu îmi e teamă de jocuri de culise. Întotdeauna m-am gândit să fie un fotbal curat în România. Lucruri necurate se întâmplă în toată lumea, dar eu sper şi cred că acum, când se reia campionatul, va fi o competiţie curată, fără lucruri negative", a spus tehnicianul.Cristiano Bergodi a subliniat faptul că formaţia sa îşi propune să câştige maximum de puncte din fiecare dintre cele opt partide rămase de jucat. "Ştiu că microbiştii din Oltenia sunt suporteri pătimaşi care iubesc fotbalul într-o manieră exagerată, la modul pozitiv. Şi atunci sper eu că putem face un lucru bun pentru a-i mulţumi pe fani. Ştiam echipa, cunoşteam condiţiile extraordinare de aici care sunt la nivelul unui club de Serie A din Italia. Nu vreau să spun o prostie, dar Universitatea e un fel de Napoli. Ca să fac o comparaţie, adică au suporteri pătimaşi care iubesc fotbalul frumos. Nu ştiu dacă reuşim să câştigăm un trofeu, nu sunt un magician. Sper din suflet să oferim un joc plăcut şi să avem rezultate. După aceea nu ştiu unde vom ajunge. Echipa e pregătită şi obiectivul rămâne podiumul. Dar noi trebuie să ne gândim mereu la maximum de puncte. Avem opt meciuri foarte importante pentru a realiza ceva extraordinar", a precizat Bergodi.Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte, vineri, de la ora 20:00, pe teren propriu, formaţia FC Botoşani, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I. Acesta va fi primul meci oficial de fotbal care se va disputa pe teritoriul României de la declanşarea pandemiei de COVID-19.AGERPRES (V-editor: Marius Ţone, editor online: Adrian Dãdârlat)