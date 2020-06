Situație delicată în Rusia! Reprezentanți ai secțiilor de vot refuză să participe la referendum din cauza coronavirusului

16:40

Avertismentul meteorologilor! A fost emis cod roșu de grindină și furtună în România. De asemenea, a fost emis și un cod portocaliu în mai multe județe din țară. COD ROȘU Valabil de la : 11-06-2020 ora 15:10 până la : 11-06-2020 ora 15:40 In zona : Județul Sălaj: Zalău, Meseșenii de Jos; Se vor semnala […]