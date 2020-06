Costin Mărculescu, “urmărit” de broaște până în ultima clipă. “Cineva i-a făcut o glumă proastă și i-a înfundat…”

18:00

O întâmplare tulburătoare a avut loc la o școală din Slovacia, unde un fost elev a orchestrat un atac colectiv, rănind mai multe peroane și omorându-l pe directorul adjunct al școlii. Din primele informații, atacatorul se pare că este un fost elev al școlii, iar motivele care l-au făcut să recurgă la acest gest sunt […]