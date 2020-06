Efectul de boomerang l-a lovit pe Valeriu Iftime! Patronul celor de la FC Botoșani a propus eșecul la „masa verde” pentru propria formație

19:50

Campioana de la Wimbledon are rețineri în ce privește disputarea turneului de Mare Șlem de la New York în condițiile de restricții propuse de organizatori„Am, cu siguranță, mari temeri în legătură cu deplasarea acolo în aceste condiții", a declarat Simona Halep într-un interviu prin e-mail pentru New York Times, referindu-se la US Open și la noile reguli. ...