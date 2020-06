Zece lucruri pe care le-am aflat la prezentarea The Future of Gaming a celor de la PlayStation

Până la dezvăluirea noii console, fanii au avut multe motive de bucurie. Un nou Spider-Man, o continuare a jocului Horizon Zero Dawn şi Resident Evil VIII s-au numărat printre jocurile prezentate de către cei de la Sony în cadrul evenimentului The Future of Gaming.

