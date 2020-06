Horoscop. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 12 iunie. Leii sunt sensibili, Balanțele își schimbă cariera

00:40

Calendar ortodox 12 iunie. Sfantul Cuvios Onufrie a trait in jurul anilor 350-400, in pustiul Egiptului. S-a nascut ca rod al rugaciunilor parintilor sai. Dupa ce a primit botezul, a fost dus de tatal sau la o manastire, pentru a creste potrivit voii lui Dumnezeu. Mai tarziu, Sfantul Onufrie paraseste manastirea si merge in desert.