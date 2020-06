„Autostrada Soarelui va fi cu adevărat modernă“. CNAIR a anunţat ce lucrări se vor face şi când vor fi terminate

07:15

Jucătorii de tenis nu se pun de acord în ceea ce priveşte ediţia 2020 a turneului de la US Open, iar acest lucru complică decizia referitoare la disputarea turneului de Mare Şlem american, în condiţiile în care, oricum, sportul-alb are competiţiile suspendate până la data de 31 iulie. Acum, Novak Djokovici a devenit ţinta acuzaţiilor, după ce a lăsat de înţeles că nu doreşte să joace la US Open.