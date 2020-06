Lista completă a măsurilor de relaxare ce vor intra în vigoare după 15 iunie

20:10

Omul de afaceri Doru Colangiu ar fi ultima persoană căreia Costin Mărculescu i-a trimis mesaj. Discuția ar fi avut loc pe Whatsapp, la ora 22:44. Ziua exactă încă nu se cunoaște. Cuvintele actorului sunt cutremurătoare. Potrivit impact.ro, actorul și-a verificat ultima dată contul de Whatsapp în cursul zilei de luni.