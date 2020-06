Gina Pistol, „somată” să-l părăsească pe Smiley! A făcut public tot: „Te rog frumos să-l laşi în pace!”

09:30

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a decis mai multe măsuri care sunt menite să relaxeze restricțiile impuse de pandemia de coronavirus. Astfel, din 15 iunie urmează să se redeschidă mall-urile, piscinele, sălile de sport. Totodată, au fost stabilite și dispoziții ce au în vedere organizarea evenimentelor.