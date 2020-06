Guvernul britanic a confirmat formal Uniunii Europene că nu va prelungi perioada de tranziţie post-Brexit

14:20

Aş dori ca instituţiile din coordonarea Ministerului Muncii să apeleze la comunicarea online în relaţia cu cetăţenii, iar aceştia să facă un singur drum pentru ridicarea actelor solicitate, a declarat, vineri, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru."Am observat că se poate comunica prin e-mail. Sigur, nu perfect... Am văzut şi întârzieri, am văzut că se şi pot remedia, dar în esenţă văd că se poate comunica în mediul online şi vreau să fac un pas înainte, în sensul în care aş dori ca instituţiile din coordonarea ministerului să folosească comunicarea prin mijloace electronice ca fiind principalul vehicul de contact şi de furnizare a serviciilor pentru cetăţeni. Scopul pe care îl am este ca, folosind experienţa în timpul pandemiei şi determinând instituţiile din coordonarea Ministerului Muncii să folosească mijloacele online de comunicare, cei care ne solicită serviciile să facă un singur drum la instituţiile noastre. Până la momentul la care fac acest drum pentru ridicarea actelor, toată comunicarea trebuie să se desfăşoare online. Solicitări, cereri, întrebări care să clarifice anumite situaţii, toate acestea se pot transmite prin e-mail, urmând ca reprezentanţii instituţiilor să răspundă prin e-mail, respectiv să solicite eventuale completări de documente pe care să le parcurgă şi să vadă dacă există eventuale inadvertenţe", a spus Alexandru, într-o declaraţie de presă.Oficialul a menţionat că pot exista situaţii excepţionale în care solicitantul ar putea fi invitat fizic la ghişeu pentru a clarifica anumite inadvertenţe apărute în documentele transmise iniţial în format electronic.În acelaşi context, ministrul Muncii a subliniat faptul că ghişeele rămân deschise pentru persoanele care nu au posibilităţi tehnice sau preferă comunicarea directă cu funcţionarii."A nu se înţelege că îngrădim dreptul celor care nu pot sau nu doresc să folosească mijloacele electronice de comunicare. În mod evident, ghişeele noastre, relaţiile cu publicul, trebuie să rămână deschise şi trebuie să facă o schimbare având în vedere acest semnal de modernizare pe care îl dau. Ele rămân deschise pentru toţi cetăţenii care nu au posibilităţi tehnice, simt că au mai mult siguranţă dacă vor comunica direct cu funcţionarii. Programul de lucru cu publicul trebuie să rămână neperturbat, însă, repet, dorinţa mea este să modernizez Ministerul Muncii şi instituţiile din coordonare, determinându-le să apeleze la mijloacele electronice de comunicare cu solicitanţii. Aşa cum ştiţi, am luat deja nişte măsuri de interconectare a bazelor de date, adică Revisal cu baza de date a Casei de Pensii, cu baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, baze de date gestionate de ANEPIS. Mă aştept să ajungem într-un orizont de câteva luni la situaţia în care omul să vină o singură dată să-şi ridice documentele şi, eventual, dacă simte că are de făcut anumite clarificări, doar în situaţii excepţionale să mai facă un drum faţă de momentul în care depune documentele respective", a susţinut Violeta Alexandru.Vineri, şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a anunţat într-un briefing de presă susţinut la Palatul Victoria că urmează să fie permanentizate o serie de măsuri instituite pentru evitarea contactului fizic, în contextul pandemiei, ce vor permite paşi în vederea digitalizării şi simplificării procedurilor în relaţia cu contribuabilii."Vor continua procedurile de depunere în format electronic, prin mijloace electronice, a documentaţiilor necesare pentru diverse drepturi şi beneficii sociale. De asemenea, cursurile de formare profesională, care în această perioadă s-au desfăşurat în sistemul online, vor continua şi pentru perioada următoare şi vor fi recunoscute, validate în această formulă pe mai departe", a precizat Dancă.Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) menţionează, într-un comunicat de presă transmis, vineri, AGERPRES, că Executivul a aprobat o Ordonanţă de urgenţă prin care a reglementat depunerea prin poşta electronică sau prin alt mijloc electronic de comunicare a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor sociale, a drepturilor de asistenţă socială, a indemnizaţiilor pentru şomaj şi pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă. De asemenea, actul normativ prevede şi desfăşurarea programelor de formare profesională autorizate şi a examenelor de absolvire în sistem online, în anumite condiţii.Astfel, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi instituţiile din subordinea sub autoritatea ori în coordonarea sa au obligaţia să iniţieze comunicarea electronică în ceea ce priveşte cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor şi drepturilor de asistenţă socială, a indemnizaţiilor pentru şomaj şi pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă.Actul normativ adoptat de Guvern reglementează şi desfăşurarea în sistem online a programelor de formare profesională a adulţilor, cu notificarea comisiei de autorizare, după cum urmează: pregătirea teoretică a tuturor programelor de formare autorizate, pregătirea practică a programelor care nu implică activităţi practice care trebuie să se desfăşoare într-un spaţiu cu dotări specifice, conform standardului ocupaţional, şi susţinerea examenului de absolvire a programelor desfăşurate în sistem online.Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, documentele pentru autorizare ca furnizor de formare profesională prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 se pot transmite şi în format electronic. 