Destinul tragic al lui Agostino Di Bartolomei

14:30

O cunoscută cântăreață de muzică populară din Ardeal a primit o veste cumplită: bunicii ei au fost infectați cu noul coronavirus! Spune că traversează acum cele mai negre clipe din viața ei. CITEȘTE ȘI: FINA VLĂDUȚEI LUPĂU LANSEAZĂ UN ATAC NEAȘTEPTAT! CE ARE DE ÎMPĂRȚIT CU ARTISTA? „ÎMI PARE RĂU CĂ NAȘA COPIILOR MEI EȘTI TU” […] The post Veste cumplită pentru o cunoscută cântăreață de muzică populară! Bunicii ei, infectați cu coronavirus: ”Cele mai negre clipe!” appeared first on Cancan.ro.