Coronavirus: Bilanţul pandemiei în lume

19:10

''Pe aripile vântului'', retras temporar de pe o platformă de streaming, sau creşteri ale vânzărilor de carte despre rasism, sunt câteva dintre efectele asupra lumii spectacolului şi a culturii, ca urmare a relansării mişcării ''Black lives matter'' după moartea lui George Floyd în Statele Unite, informează AFP.În lumina reflectoarelorDe la Netflix la Amazon, platformele de streaming au reacţionat promovând opere ale artiştilor de culoare în secţiunile dedicate.''Când spunem 'vieţile persoanelor de culoare contează', vrem să spunem şi că cele ale autorilor de culoare contează'', a afirmat Netflix, care aduce în prim-plan în Statele Unite, o serie de creaţii, de la ''Moonlight'', recompensat cu Oscar pentru cel mai bun film în 2017, şi până la serialul ''Dear white people''.În Franţa, platforma face de asemenea ''recomandări de conţinut'' legate de mişcarea ''Black lives matter'', filosofia sa fiind cea de a pune în valoare ''talente'' ale comunităţii persoanelor de culoare, precum regizoarea Ava DuVernay (''Selma'', serialul ''When They See Us''), cu care a semnat parteneriate.Concurentul său, Amazon Prime a lansat în afara zonei atlantice, o secţiune intitulată ''Black History, Hardship & Hope'', ce cuprinde filme precum ''Just Mercy'', cu Michael B. Jordan, lansat la sfârşitul lunii ianuarie.Lansat la sfârşitul lunii mai, HBO Max a stârnit o amplă controversă după ce a anunţat că retrage temporar din catalogul său filmul clasic recompensat cu opt premii Oscar ''Pe aripile vântului'', pe motiv că ''înfăţişează prejudecăţi rasiste comune în societatea americană a vremii''. Platforma intenţionează să facă din nou disponibilă online povestea lui Rhett şi a lui Scarlett împreună cu elemente de context. Foto: (c) Lee Celano / REUTERSFenomen editorialCreşterea vânzărilor titlurilor care tratează problema rasială în lumea anglo-saxonă este un alt efect colateral. De la ''White fragility'', de Robin DiAngelo, la ''How to be an antiracist'', de profesorul universitar Ibram. X Kendi, şapte dintre cele mai bine vândute cărţi pe Amazon U.S. tratează această temă.În Marea Britanie, ''Why I'm No Longer Talking to White People About Race'', de Reni Eddo-Lodge, se situează în fruntea vânzărilor lanţului de librării Waterstones. Publicată în 2017, cartea a suscitat o amplă polemică în Marea Britanie.În domeniul ficţiunii, romanul ''Girl, Woman, Other'', semnat de autoarea anglo-nigeriană Bernardine Evaristo, s-a instalat în fruntea vânzărilor. Cronica vieţii de familie a unor persoane de culoare, volumul a fost recompensat cu prestigiosul Booker Prize 2019, ex-aequo cu ''The Testaments'', de Margaret Atwood.Anulări şi Mea culpaRetragerea de la difuzare a serialului ''Cops'', în Statele Unite, o producţie televizată criticată în mod frecvent pentru prezentarea exagerată a fenomenului delincvenţei în Statele Unite, sau retragerea sitcomului ''Little Britain'', de pe platforma BBC din cauza practicii considerate rasiste ''blackface'', sunt alte efecte în lumea media ale dezbaterii pe tema violenţelor poliţiştilor şi a rasismului.Show-ul umoristic ''Little Britain'' caricaturizează britanici de toate originile şi din toate mediile, printre aceştia şi femei de culoare, pentru reprezentarea cărora, actorii poartă un machiaj închis la culoare. ''Vremurile s-au schimbat de la prima difuzare a 'Little Britain''', a argumentat un purtător de cuvânt al BBC pentru revista Variety justificând această decizie.Un alt comentariu care a stârnit vâlvă a fost făcut de una dintre creatoarele serialului ''Friends'', Marta Kauffman, care a estimat, cu prilejul unei recente mese rotunde, că nu s-a ''făcut suficient pentru diversitate'' în acest serial desfăşurat la New York şi criticat, încă de la lansare, pentru lipsa de reprezentativitate la nivel social.''Trebuia să găsesc o modalitate de a colabora cu noi echipe, autori, voci, fără să-mi însuşesc nimic'', a mărturisit aceasta în presa de specialitate, exprimându-şi speranţa ca de acum încolo va putea întruchipa schimbarea.Renunţarea la categoria ''muzică urbană''Expresie-umbrelă, folosită pentru a desemna muzica rap, hip hop, sau R&B, aplicată cu uşurinţă artiştilor de culoare - ''muzică urbană'' face de asemenea valuri în mişcarea ''Black lives matter''.Casa de discuri Republic Records, deţinută de grupul Universal şi care îi are în portofoliu, printre alţii, pe artiştii canadieni Drake şi The Weeknd, a făcut primul pas, încetând să mai folosească această sintagmă.Alte instituţii i-au urmat exemplul, printre care şi organizatorii premiilor Grammy, trofeele americane din domeniul muzicii, care au schimbat deja denumirea anumitor categorii, înlocuind ''muzică urbană contemporană'' cu ''R&B progresiv''.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)