Fotbal: Universitatea Craiova - Chindia Târgovişte 0-1, în meci amical

04:00

Creatorul serialului "Clanul Soprano", David Chase, a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru cartea "The Soprano Sessiones", ceea ce s-a întâmplat în controversata scenă finală a acestei producţii cult realizate de HBO, relatează vineri EFE."Made in America", episodul final al "Clanului Soprano", difuzat în urmă cu 13 ani, îl înfăţişează pe Tony, protagonistul interpretat de regretatul actor James Gandolfini, luând masa împreună cu familia într-un restaurant.Tony (Gandolfini) şi soţia sa (Edie Falco) stau la masă împreună cu fiul lor (Robert Iler), aşteptându-şi fiica, Meadow (Jamie-Lynn Sigler), care încearcă să parcheze maşina. Când fiul lui Tony intră în restaurant camera are în prim-plan un bărbat ce pare suspect. Când Meadow aleargă spre intrarea în restaurant, Tony ridică privirea şi totul se încheie cu o imagine neagră.Se aude apoi cântecul "Don't Stop Believin", al trupei rock Journey, marcând un sfârşit care a provocat o mare confuzie în rândul telespectatorilor. Au urmat apoi întrebările: A fost împuşcat Tony de bărbatul suspect? A murit atunci sau a murit mai târziu în urma unui infarct?Alan Sepinwall, unul dintre autorii cărţii "The Sopranos Sessions", l-a întrebat pe Chase în cadrul unui interviu realizat cu echipa serialului: "Când ai spus că există un sfârşit, te referi la cel cu Tony la restaurant?" "Da, cred că aveam această scenă în minte cu mult timp înainte de a se încheia serialul", a spus el.Întrebat dacă acesta era sfârşitul, Chase a admis că Tony "ar fi putut să moară în restaurant". "Toţi ne putem găsi sfârşitul într-un restaurant, asta am vrut să exprimăm prin această scenă", a precizat el.Când serialul s-a încheiat, în 2007, mulţi telespectatori au fost convinşi că Tony a murit în scena finală, însă alţii nu au fost de aceeaşi părere.Actorul care l-a interpretat pe Tony Soprano, James Gandolfini, a murit în 2013, la vârsta de 51 de ani, în urma unui atac de cord suferit în timpul unei vacanţe cu familia în Italia.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: The Sopranos / Facebook