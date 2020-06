A murit preotul Serafim: ”Vorbește-i lui Dumnezeu și de un păcătos ca mine!” VIDEO

18:10

Este anchetă la Centrul de Detenție din Craiova, după ce un angajat a fost confirmat, vineri, 12 iunie, cu noul coronavirus. DSP inspectează acum locul pentru a găsi persoanele cu care polițistul a intrat în contact, transmite Administrația Națională a Penitenciarelor. CITEȘTE ȘI: Sentință anulată într-un dosar, după ce judecătorul Ion-Tudoran a motivat-o în timp […] The post Anchetă epidemiologică! Un polițist de la Centrul de Detenție din Craiova a fost depistat pozitiv cu COVID-19 appeared first on Cancan.ro.