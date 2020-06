Ludovic Orban: Fac un apel către magistraţi să facă lumină în dosarul Mineriadei

08:40

Fuziunea dintre USR și PLUS ar trebuie să aibă loc până la alegerile locale și parlamentare din acest an, iar conducerea unică a partidului va fi aleasă după alegerile generale, potrivit unui document intern trimis membrilor PLUS de Dacian Cioloș și Dragoș Tudorache, citat de G4Media.ro. Documentul intern privind paşii si principiile procesului de fuziune […]