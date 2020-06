Tatăl lui Costin Mărculescu a avut nevoie de un scaun în timpul ceremoniei de înmormântare. Imagini sfâșietoare, surprinse în exclusivitate | VIDEO

23:00

Astăzi, Lidia Buble a mers la iubita sa familie în Ardeal, pentru a-i sărbători ziua de naștere mamei sale. Momentele petrecute în sânul familiei au emoționat-o pe artistă până la lacrimi. După ascultarea unor versuri de despărțire, cântate de surorile ei, vedeta a rămas cu totul copleșită. Lidia Buble și-a ținut la curent fanii pe […] The post Lidia Buble, în lacrimi, în fața tuturor! Mesaj subtil la adresa lui Răzvan Simion: ”Este, oare, iertare pentru tot ce-am făcut? Pot s-o iau de la început?” appeared first on Cancan.ro.