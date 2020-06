PSD: PNL le sabotează copiilor cel mai important examen prin decizii aberante

10:50

Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a anunţat vineri noapte că a reprogramat primul său eveniment public major de campanie de pe 19 pe 20 iunie, după o reacţie negativă asupra datei alese, care coincide cu o zi în care se comemorează sfârşitul sclaviei, relatează sâmbătă dpa şi Reuters.Momentul iniţial şi locaţia Tulsa au provocat indignare în rândul criticilor lui Trump, care au calificat drept o insultă la adresa memoriei lui George Floyd, bărbatul negru a cărui moarte în custodia poliţiei acum două săptămâni a provocat proteste în întreaga ţară.Pe fondul protestelor împotriva injustiţiei rasiale, Trump s-a confruntat cu critici după programarea acestui prim miting de campanie după luni de zile în ziua cunoscută de afroamericani ca Ziua Eliberării şi în Tulsa, Oklahoma, un oraş în care mulţimi de albi au masacrat afroamericani cu un secol în urmă.Mulţimi de albi au masacrat sute de afroamericani acolo în timpul unor revolte în 1921.Senatoarea democrată Kamala Harris l-a acuzat pe Trump că îi încurajează pe rasişti cu această dată şi locaţie."Nu numai că le face cu ochiul supremaţioniştilor albi - dar le oferă şi o petrecere de bun venit acasă", a scris ea joi pe Twitter. This isn't just a wink to white supremacists—he's throwing them a welcome home party. https://t.co/lUXpnUoFQU— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 11, 2020 Trump a declarat vineri că decizia de amânare a venit după ce "mulţi dintre prietenii şi susţinătorii mei afroamericani au sugerat o schimbare de dată din respect pentru comemorările de +Juneteenth+"."Am programat anterior mitingul nostru #MAGA la Tulsa, Oklahoma, pentru 19 iunie - un mare lucru. Din păcate, ar cădea de Sărbătoarea Juneteenth", a scris Trump. We had previously scheduled our #MAGA Rally in Tulsa, Oklahoma, for June 19th – a big deal. Unfortunately, however, this would fall on the Juneteenth Holiday. Many of my African American friends and supporters have reached out to suggest that we consider changing the date out...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020 Mitingul va fi mutat pe 20 iunie pentru a evita ciocniri, a adăugat el pe Twitter ...of respect for this Holiday, and in observance of this important occasion and all that it represents. I have therefore decided to move our rally to Saturday, June 20th, in order to honor their requests...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020 SUA se redeschid după luni de măsuri de izolare legate de coronavirus, deşi oficiali din sănătatea publică s-au opus marilor adunări, precum evenimentele sportive sau concertele, în special în interior unde probabilitatea riscului de infecţie este mai mare.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Calciu, editor online: Anda Badea)