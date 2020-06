Vești bune în cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară! Artista va fi externată. A început să își recapete mobilitate: clipește și își mișcă membrele

10:00

În Germania deși epidemia de coronavirus a intrat pe o pantă descendentă, se pare că abia acum a început să producă reale probleme guvernului. Apariția unui document intern de 93 de pagini, realizat de mai mulți experți medicali externi, condamnă măsurile adoptate de autoritățile germane împotriva noului coronavirus. Se pare că documentul a fost realizat […] The post Documentul care schimbă datele problemei! Coronavirusul a fost o alarmă falsă globală appeared first on Cancan.ro.