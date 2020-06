Bianca Drăgușanu, surpriză romantică din partea lui Alex Bodi?! A dezvăluit totul, furioasă și dezamăgită

11:20

Datorită noului sete de măsuri de relaxare, ce se va aplica începând cu data de 15 iunie, piscinele exterioare se pot redeschide, iar cetățenii sunt liberi să se bucure de relaxarea la soare. Însă pentru că pericolul reprezentat de virusul COVID-19 încă există, cei care vor să meargă la înot trebuie să respecte anumite reguli.