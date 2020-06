Consanţa: Mărfuri contrafăcute, confiscate de Garda de Coastă în portul maritim şi la frontiera cu Bulgaria

11:50

Poetul William Butler Yeats, unul din cei mai importanţi scriitori în limba engleză ai secolului al XX-lea, s-a născut la 13 iunie 1865, la Dublin.A urmat studii la Londra şi Dublin, dar şi-a petrecut verile în vestul Irlandei, la casa de vacanţă a familiei din Connaught, notează biografia publicată pe site-ul www.nobelprize.org. Activ în cercurile londoneze ale sfârşitului secolului al XIX-lea ("fin de siecle"), a participat totodată şi la curentele care aveau ca scop renaşterea literară irlandeză.A publicat primul volum de versuri în 1889 - "The Wanderings of Oisin and Other Poems", potrivit https://humanitas.ro/.A fondat, alături de Lady Gregory, Irish Theatre (Teatrul Irlandez), care avea să devină Abbey Theatre, în cadrul căruia a fost dramaturg principal până la cooptarea lui John Synge. Piesele semnate de el aveau de obicei la bază legende irlandeze şi reflectau fascinaţia sa pentru misticism şi spiritualism. Printre cele mai cunoscute opere dramatice ale sale se numără "Countess Cathleen" (1892), "The Land of Heart's Desire" (1894), "Cathleen ni Houlihan" (1902), "The King's Threshold" (1904) şi "Deirdre" (1907).După 1910, creaţia dramatică a lui Yeats s-a îndreptat spre un stil mult mai poetic şi ezoteric. Deşi a fost patriot convins, a deplâns ura şi fanatismul mişcării naţionaliste, iar poemele exprimă protestele faţă de aceasta. În 1922, a fost numit membru în Senatul irlandez.În 1923, i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Literatură. Este unul dintre scriitorii care au scris cele mai apreciate opere după primirea Premiului Nobel, evidenţiază www.nobelprize.org.Poemele sale, incluse în special în volumele "The Wild Swans at Coole" (1919), "Michael Robartes and the Dancer" (1921), "The Tower" (1928), "The Winding Stair and Other Poems" (1933) şi "Last Poems and Plays" (1940), i-au adus titulatura de "cel mai influent poet de limbă engleză din secolul XX"."Stories of Red Hanrahan" ("Istorisirile lui Hanrahan cel Roşu", 1905), "The Secret Rose" ("Roza tainică", 1897) şi "Rosa Alchemica" (1897) fac parte din creaţiile sale în proză ce îi dezvăluie pasiunea pentru mitologie, misticism şi alchimie, notează https://humanitas.ro/.A murit la 28 ianuarie 1939.În limba română au fost publicate din operele sale: "Versuri", la Editura pentru Literatură Universală (1965), "Rosa Alchemica şi alte scrieri", la Editura Humanitas (2016), "Memorii (Autobiografia)", la Editura Herald (2017). AGERPRES/(Documentare - Roxana Losneanu, editor: Doina Lecea, editor online: Anda Badea) Sursa foto: W B Yeats / Facebook