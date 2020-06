Semnalul de alarmă tras de Raed Arafat după ce a crescut numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus: “Nu vă lăsaţi influenţaţi de părerile neavizate şi de…”

12:30

Un nou focar de COVID-19 a fost depistat la Institutul Regional de Oncologie Iaşi. Sâmbătă, au fost confirmaţi cu noul coronavirus opt asistenţi medicali şi un medic. În acest caz DSP a deschis o anchetă epidemiologică, iar sălile în care au intrat cadrele medicale au fost dezinfectate. Focarul a ieșit la iveală în urma unor […]