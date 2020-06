Haaland o salvează pe Dortmund cu un gol la ultima fază! Cum arată clasamentul în Bundesliga

19:30

Ilie Poenaru (43 de ani), tehnicianul Academicii Clinceni, a comentat înfrângerea drastică suferită de echipa sa pe terenul lui FC Voluntari, scor 0-3.„O înfrângere dură, greu de digerat. Timp de 30 de minute, Voluntariul ne-a dat două goluri deși n-a avut deloc ocazii. În repriza secundă, am avut alt ritm, am pus probleme, dar tot ei au înscris. Cam acesta este istoricul meciului. Suntem obișnuiți cu astfel de greșeli, mereu am luat goluri de cascadorii râsului. ...