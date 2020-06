Adda, despre cea mai neagră zi din viața ei: „Era să mor! De atunci îmi e foarte frică”

14:30

În ultimele zile, România a înregistrat o creștere a numărului cazurilor noi de coronavirus, culminând, astăzi, cu 275 de noi persoane infectate. În acest context, Alexandru Rafila, șeful Societății Române de Microbiologie, a trans primele concluzii despre măsurile de relaxare și despre evoluția pandemiei. Alexandru Rafila a declarat că această creștere a numărului de cazuri […]