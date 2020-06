Liban: A treia zi a manifestaţiilor împotriva puterii

17:40

Botoşani, 13 iun /Agerpres/- Poliţiştii din Botoşani, în colaborare cu cei din judeţul Arad, au efectuat percheziţii la mai multe locuinţe din judeţul Botoşani, dar şi în Penitenciarul Arad, a anunţat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.Potrivit sursei citate, percheziţiile au fost efectuate în cadrul unei anchete privind fapte de înşelăciune prin "metoda accidentul"."În urma probatoriului administrat, poliţiştii Secţiei nr.1 Botoşani, împreună cu cei din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale şi in colaborare cu IPJ Arad, au pus în executare nouă mandate de percheziţii domiciliare, două pe raza municipiului Botoşani, cinci pe raza comunei Răchiţi şi două la Penitenciarul Arad. Cu ocazia percheziţiilor, la locaţiile vizate au fost identificate şi ridicate in vederea continuării cercetărilor mai multe mijloace de proba ce prezintă interes în cauză", a precizat Nenişcu.În urma percheziţiilor doi tineri din judeţul Botoşani au fost reţinuţi, ei fiind acuzaţi de complicitate la înşelăciune. Unul dintre tineri are vârsta de 34 de ani şi este din comuna Drăguşeni, iar celălalt are 19 ani şi este din comuna Răchiţi, aceştia urmând a fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.Poliţiştii susţin că în acest dosar cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii a patru infracţiuni de înşelăciune, două infracţiuni de tentativă la înşelăciune şi şase infracţiuni de complicitate la înşelăciune. Persoana cercetată sub aspectul comiterii celor patru infracţiuni de înşelăciune şi două infracţiuni de tentativă la înşelăciune, este încarcerată în Penitenciarul Arad.Prejudiciul total rezultat în urma activităţii infracţionale este de 7.000 de euro şi 27.000 de lei. AGERPRES/ (AS- autor: Cristian Lupaşcu, editor: Cătălina Matei, editor online: Anda Badea)