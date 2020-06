Peru: Nişte ţărani au ţinut captivi opt tehnicieni de teama consecinţelor instalării tehnologiei 5G

18:40

Poliţiştii Grupului de Nave Constanţa, împreună cu vameşii, au descoperit în zona de sud a Portului Constanţa, într-un autotren sosit din Turcia, aproximativ 600 de colete cu confecţii textile, încălţăminte şi marochinărie, susceptibile a fi contrafăcute.Potrivit unui comunicat de presă, transmis sâmbătă de Garda de Coastă, în baza analizei de risc, poliţiştii din cadrul Grupului de Nave Constanţa, au efectuat, împreună cu lucrători din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud, controlul fizic asupra unui ansamblu rutier format dintr-un autocamion şi remorcă, înmatriculate în Polonia, sosit pe sensul de intrare în ţară, în zona de sud a Portului Constanţa.Ansamblul auto era condus de un cetăţean bulgar, cu domiciliul în România şi ajunsese în port, în data de 4 iunie, cu o navă care efectuează transporturi în regim Roll on-Roll off, din Turcia, având ca destinaţie Ungaria.'În urma controlului, au fost descoperite 597 de colete cu îmbrăcăminte, încălţăminte şi produse de marochinărie, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute, bunurile fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor de către lucrătorii vamali. În acest caz, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate', se arată în comunicatul de presă.În acelaşi timp, poliţiştii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Ostrov au descoperit, vineri, ascunse într-un autocamion condus de către un cetăţean român, articole vestimentare şi parfumuri inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste 23.000 lei.Astfel, pe 12 iunie, PTF Ostrov, judeţul Constanţa, s-a prezentat, pentru a intra în ţară, la volanul unui autocamion, înmatriculat în România, cetăţeanul român T.R., în vârstă de 46 de ani. În urma controlului efectuat asupra autocamionului, poliţiştii de frontieră au descoperit, ascunse, în bagaje, mai multe colete ce conţineau 141 articole vestimentare şi de cosmetică, ce purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute.'Persoana în cauză a declarat că bunurile au fost achiziţionate din Turcia şi nu deţine documente legale pentru acestea. Şi în acest caz, bunurile, în valoare de aproximativ 23.450 lei, dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată', mai precizează Garda de Coastă. AGERPRES / (AS autor: Dan Mihăescu, editor: Cătălina Matei, editor online: Andreea Preda)