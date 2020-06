Coronavirus/ O nouă serie de măsuri de relaxare vor fi aplicate de luni în România

08:20

Marcarea Zilei mondiale a donatorului de sânge are loc în fiecare an la 14 iunie.Evenimentul dă prilejul, potrivit ONU, pentru a mulţumi donatorilor de sânge voluntari pentru darul care salvează vieţi.De asemenea, este o oportunitate pentru a spori gradul de conştientizare a nevoii donării de sânge în mod regulat, pentru asigurarea tuturor persoanelor şi comunităţilor că au acces la livrări sigure şi de calitate de sânge şi produse din sânge, ca parte integrantă a acoperirii universale a sănătăţii şi ca o componentă cheie a sistemelor eficiente de sănătate.Tema campaniei pentru Ziua mondială a donatorului de sânge din acest an, "Safe blood saves lives" ce are ca slogan "Give blood and make the world a healthier place", subliniază contribuţia pe care un donator individual o poate aduce pentru îmbunătăţirea sănătăţii celorlalţi oameni din comunitate.Obiectivele campaniei Zilei mondiale a donatorului de sânge 2020 sunt: să mulţumească persoanelor care donează sânge şi să îi încurajeze pe cei care nu au donat încă sânge să înceapă să doneze; să evidenţieze necesitatea unei donări de sânge angajate, pe tot parcursul anului, să menţină aprovizionarea adecvată şi să obţină acces universal şi în timp util la transfuzia de sânge sigură; să concentreze atenţia asupra contribuţiei pe care donatorii o aduc întregii comunităţi ca factor determinant în îmbunătăţirea sănătăţii; să demonstreze necesitatea accesului universal la transfuzia de sânge sigură şi să ofere sprijin pentru rolul său în furnizarea de îngrijiri medicale eficiente şi în atingerea obiectivului de acoperire a sănătăţii universale; să mobilizeze sprijin la nivel naţional, regional şi global între guverne şi partenerii de dezvoltare pentru a investi, consolida şi susţine programele naţionale de sânge.Transfuzia de sânge şi produse din sânge ajută la salvarea a milioane de vieţi în fiecare an, arată Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Aceasta ajută pacienţii care suferă de probleme de sănătate ce le pun viaţa pericol, asigurând o existenţă mai îndelungată şi o calitate superioară a vieţii. Sprijină procedurile medicale şi chirurgicale complexe. Totodată, transfuzia de sânge are un rol esenţial de salvare a vieţii, în îngrijirea mamei şi a copilului şi în timpul intervenţiei de urgenţă în caz de catastrofe naturale.Un serviciu care oferă pacienţilor acces la sânge şi produse sanguine în cantităţi suficiente este o componentă cheie a unui sistem eficient de sănătate. O aprovizionare adecvată poate fi asigurată numai prin donări regulate de către donatori de sânge voluntari şi neremuneraţi. Cu toate acestea, în multe ţări, serviciile de sânge se confruntă cu provocări diverse, nu au disponibil suficient sânge sau nu pot asigura în acelaşi timp calitatea şi siguranţa acestuia.Decizia marcării Zilei mondiale a donatorului de sânge s-a luat la cea de-a 58-a reuniune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), la care statele membre şi-au declarat în unanimitate angajamentul şi sprijinul pentru donarea voluntară de sânge.Prima Zi mondială a donatorului de sânge s-a sărbătorit în 2004 la Johannesburg, Africa de Sud. AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Cristian Anghelache, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: arhiepiscopiabzvn.ro/