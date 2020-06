Nouă bărbați reținuți la Craiova, după răfuiala între interlopi

01:10

Horoscop 14 iunie. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 14 IUNIE 2020. Luna este in Berbec si romantismul este in crestere. Marte si Neptun te inspira si ti-au dat motiv sa iti doresti mai mult. Luna este in sextil cu Venus sit e indeamna sa te inconjori de prieteni. Dar grabeste-te, in curand va fi fata in fata cu Chiron si te vei confrunta cu nesigurante pe care e posibil sa nu le stapanesti prea bine.