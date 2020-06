ANM, prognoză meteo specială pentru Bucureşti! Vremea se schimbă radical: averse torenţiale şi descărcări electrice

16:20

"Andrew Tate a fost reținut într-un dosar pentru omor și trafic de droguri" – este vestea care a uimit azi lumea showbizului românesc. Fostul "cumnat" al Biancăi Drăgușanu a făcut primele declarații despre acest subiect delicat și era vizibil furios despre informațiile apărute.