Daniela Crudu a împlinit 31 de ani. Gestul pe care l-a făcut de ziua ei a uimit pe toată lumea. FOTO

09:50

Alexandru Gibea, șeful de post din Ipotești, județul Olt, a murit sâmbătă la spital. El era infectat cu virusul COVID-19. Soția și fiica lui, infectate și ele cu noul coronavirus, au fost externate, după ce ultimul test a ieșit negativ. CITEȘTE ȘI: FOCAR DE INFECȚIE CU NOUL CORONAVIRUS ÎN RÂNDUL POLIȚIȘTILOR DIN OLT! CÂȚI AGENȚI AU […] The post A murit polițistul din Olt infectat cu virusul COVID-19. Soția și fiica lui erau și ele pozitive appeared first on Cancan.ro.