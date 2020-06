EXCLUSIV. Prima reacție a lui Jador după ”măcelul” de pe litoral: ”S-a întâmplat din senin…”

12:40

Specialiştii reputatului Institut de Culori Pantone au stabilit: culoarea anului 2020 este albastru clasic. Inspirat din natură, puritatea cerului şi a oceanelor, această nuanţă este una dintre cele mai iubite. După ce în 2019 culoarea anului a fost corai, iar în 2018, ultramarin, iată că specialiştii Pantone au decis ca anul acesta să meargă pe […]