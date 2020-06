Prima reacție a Dariei Radionova, după ce Alex Bodi s-a întors la Bianca Drăgușanu. Rusoaica o face praf pe blondină: ”Tocurile mele sunt mai înalte decât…”

13:00

Cel mai mare aruncător cu sulița din istoria atletismului modern, Jan Zelezny are un loc special și în Panteonul marilor legende ale sportului din Cehia, alături de Emil Zatopek și Vera Ceaslavska. Triplu campion olimpic și triplu campion mondial, Zelezny deține și în prezent recordul la aruncarea suliței, cu 98,48 de metri, stabilit în 1996, […]