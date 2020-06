FOTO. Ovidiu Popescu s-a făcut de râs în CFR Cluj - FCSB! Andrei Vlad nu a avut nicio reacție

16:30

Adrian Mutu (41 de ani), selecționerul României U21 a vorbit despre derby-ul dintre CFR Cluj - FCSB și despre așteptările pe care le are de la meci. CFR Cluj - FCSB se joacă azi, de la 20:00, și va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport. TV Digi Sport și Look Plus. „Trebuie să imi văd jucători, pe cei care pot fi selecționați la U21. Am foarte mulți la ambele echipe. Cu toții avem chef de fotbal. ...