CFR CLUJ - FCSB 1-0. EXCLUSIV Prim verdict crunt pentru Dragoș Nedelcu! Riscă să nu mai joace în 2020

22:40

CFR Cluj a câștigat derby-ul cu FCSB, scor 1-0. Florin Tănase (25 de ani) crede că „feroviarii” sunt în mare proporție campioni.Vezi AICI clasamentul din play-off„Ne așteptam să luăm punct sau puncte de aici, nu să pierdem. Consider că am făcut un meci foarte bun, am dominat tot jocul, dar norocul nu poate fi antrenat. Pragmatismul... ...