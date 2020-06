Orban: Nu poţi să îi ceri unui pacient să îşi facă testul ca să îl internezi în spital

18:00

Preşedintele american Donald Trump, care împlineşte duminică vârsta de 74 de ani, a respins duminică suspiciunile privind forma sa fizică sau eventuale probleme de sănătate, după apariţia unor imagini în care el este văzut coborând de pe o scenă cu paşi ezitanţi, potrivit AFP.Liderul de la Casa Albă a participat sâmbătă la ceremonia decernării diplomelor la prestigioasa academie militară de la West Point şi a susţinut acolo un discurs neobişnuit de consensual pentru stilul său, afirmând, printre altele, că absolvenţii acestei instituţii sunt exemple privind diversitatea Americii, remarcă venită în contextul protestelor violente ce continuă în SUA după uciderea afro-americanului George Floyd de către un poliţist alb în timpul arestării.La capitolul politicii externe, Trump a subliniat că datoria militarilor americani nu este de a reconstrui ţări străine, ci de a-şi apăra ţara şi a promis că Statele Unite vor pune ''capăt erei războaielor nesfârşite", estimând că nu este treaba forţelor americane să rezolve "conflicte vechi în locuri îndepărtate, de care mulţi nici măcar nu au auzit".Însă, după ce şi-a terminat discursul, la părăsirea scenei el a lăsat impresia că are dificultăţi pe rampa de acces, pe care a coborât-o precaut cu paşi mici. Presa americană a mai remarcat şi faptul că Trump s-a folosit de ambele mâini pentru a ridica paharul cu apă din care a băut în mijlocul discursului şi a făcut un efort pentru a pronunţa corect numele generalului Douglas MacArthur, un erou al celui de-al Doilea Război Mondial.Sâmbătă seară, Trump a ţinut să răspundă el însuşi pe Twitter bănuielilor despre starea sa de sănătate. Rampa de acces a scenei era ''foarte lungă şi abruptă, nu avea balustradă şi, mai ales, era foarte alunecoasă'', a explicat preşedintele american, adăugând că a dorit să fie mai precaut pentru ca să nu cadă şi să dea presei ocazia să râdă de el. The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020 Donald Trump aspiră anul acesta la un al doilea mandat prezidenţial în urma unei competiţii electorale în care cel mai probabil contracandidat va fi democratul Joe Biden, cu trei ani mai în vârstă decât el şi pe care l-a denumit ''somnorosul'', Biden la rândul său având unele reacţii care au ridicat semne de întrebare despre starea sa de sănătate.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Anda Badea)