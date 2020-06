Ceas de 40.000 de euro mită de la șeful lui PSG?!

23:00

CFR Cluj a câștigat derby-ul cu FCSB, scor 1-0. Bogdan Argeș Vintilă (48 de ani) e mulțumit de jocul elevilor săi și speră în continuare la titlu.Vezi AICI clasamentul din play-off„Din păcate, astăzi nu am reuşit să marcăm, a fost singurul lucru care ne-a lipsit. Am făcut un joc foarte bun şi sunt mulţumit de atitudinea jucătorilor şi de dăruirea de care au dat dovadă în timpul jocului. Din păcate nu am reuşit să marcăm, deşi ne-am creat foarte multe ocazii. ...