Anda Adam vorbește în premieră despre tensiunile din cuplu. “Nu mi-e frică de divorț. Mi-am asumat că…”

17:10

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, duminică, referindu-se la Evaluare Națională, care începe luni, 15 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, că examenele vor fi diferete fața de anul trecut. Potrivit declarației, specificul acestei sesiuni este că se organizează în două etape, pentru ca absolvenții de clasa a VIII-a să aibă șanse […] The post Anunțul ministrului Educației cu doar o zi înainte de startul evaluării naționale: „Va fi diferit fața de anul trecut” appeared first on Cancan.ro.